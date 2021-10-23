شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون أطلق الجماهير عليهم لقب "أعلى من الدورى المصرى".. بيرسى تاو يقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تتمنى جماهير الكرة المصرية أن تتعاقد الأندية التي يشجعونها مع لاعبين سوبر يقدمون الإضافة القوية للفريق ويقودونه إلى منصات التتويج والأداء المميز خلال مباريات الفريق بجميع المسابقات.

واًصبحت فترتا الانتقالات الشتوية والصيفية، الوقت الأهم الذى ينتظره عشاق الكرة المصرية لمعرفة اللاعبين الجدد الذين سيدعمون أنديتهم في المحافل المحلية والأفريقية والدولية، وتمنى النفس دائما في التعاقد مع لاعبين يصنعون الفارق خاصة اللاعبين الأجانب.

وفى الفترة الأخيرة نجحت الأندية المصرية وخاصة الأهلى والزمالك وبيراميدز في جلب لاعبين أبهرت الجماهير، حتى قام الجمهور بإطلاق ألقاب عليهم من قوة المردود الذى يقدمونه، واتفقت معظم الجماهير على بعض اللاعبين المميزين وأطلقوا عليه لقب "لاعبون أعلى من الدورى المصرى" نظرا لقدراتهم الكبيرة التي تفوق كل اللاعبين في هذا الدورى.

ونستعرض أبرز اللاعبين الذى أطلق عليهم الجمهور أعلى من الدورى المصرى في التقرير التالى..

البرازيلي كينو

فاجئ نادى بيراميدز في 2016 جماهير الكرة المصرية بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي كينو بـ10 ملايين يورو في صفقة هي الأغلى حتى الآن داخل الدورى المصرى، وانتظر الجمهور بشغب ماذا سيقدم البرازيلي كينو خلال مباريات فريقه.

وخطف كينو بالفعل الأضواء داخل الملاعب المصرية بمستواه المميز ومراوغاته الكبيرة وأظهر فارق إمكانياته عن باقى اللاعبين، وخاض مع بيراميدز 33 مباراة منها 32 بالدورى وواحدة بكأس مصر، سجل 10 أهداف وصنع 11 لزملائه فى الفريق، ولم يحصل سوى على إنذارين فقط خلال ارتدائه قميص الفريق السماوى، واستحق عن جدارة لقب "أعلى" من الدورى المصرى.

التونسى على معلول

تعاقد الأهلى مع التونسى على معلول فى الخامس والعشرين من شهر يوليو عام 2016، قادمًا من النادي الرياضي الصفاقسي لمدة 4 سنوات مقابل 700 ألف يورو، إلا أن البعض داخل مصر أكد أن المبلغ كبير جدا على مدافع.

وسطر التونسى على معلول قصة نجاح داخل التتش، على مدار 5 سنوات قضاها "نسر قرطاج" في القاهرة كانت كفيلة بتحوله لأحد أفضل الأجانب في تاريخ القلعة الحمراء، بعدما شارك في 169 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 29 هدفا وقام بصناعة 50 هدفا لزملائه، والتتويج بـ10 بطولات خلال تلك الفترة بواقع 4 ألقاب دوري ولقبي كأس ومثلهما في السوبر المحلي بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.

المغربى أشرف بن شرقى

تعاقد الزمالك مع المغربى أشرف بن شرقى قادما من نادى الهلال السعودي عام 2019 لمدة 3 سنوات مقابل 400 ألف يورو، بعدما فشل في إثبات وجوده مع الزعيم السعودي.

وخطف المغربى أشرف بن شرقى الأضواء منذ أول موسم له مع الفريق الأبيض، حيث شارك مع القلعة البيضاء في 78 مباراة استطاع خلالها تسجيل 31 هدفا وصناعة 19 هدفا آخر لزملائه، وتوج بـ4 ألقاب هي الدورى وكأس مصر والسوبر المحلى والأفريقى.

المالى أليو ديانج

في 5 من يوليو 2019، أعلن نادى الأهلى التعاقد مع المالى أليو ديانج قادما من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم قادمة، مقابل مليون و100 ألف يورو.

وأصبح الدولى المالى أليو ديانج منذ هذا التوقيت أحد أهم لاعبى الفريق خلال الفترة الحالية بعدما تألق بشكل لافت مؤخراً، ما جعله أحد أهم اللاعبين المطلوبين فى أوروبا والخليج الموسم المقبل.

وساهم ديانج فى انتصارات الأهلى الماضية محلياً وأفريقياً، وفرض نفسه على الجميع ليستحق إشادة الخبراء والجماهير التى بدأت تؤكد أن ديانج واحد من أهم الصفقات التى أبرمها الأهلى خلال السنوات الماضية وأنه "أعلى من الدورى المصرى"، كما أنه تلقى العديد من العروض الأوروبية والتي كانت آخر من جالاتا سراى الذى قدم 5.5 مليون يورو إلا أن الأهلى رفض وتمسك بالحصول على 7 ملايين يورو.

بيرسى تاو

آخر اللاعبين هو الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح النادى الأهلى الجديد، الذى تعاقد معه المارد الأحمر قادما من نادى برايتون الإنجليزى فى الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 1.8 مليون دولار.

وتنبأت بعض الجماهير إلى أن بيرسى تاو سيكون أعلى من الدورى المصرى، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها، ولكن لم يشارك حتى الآن مع الأهلى بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة مع منتخب بلاده مما آخر ظهوره مع المارد الأحمر، ومن المتوقع أن يظهر في مباراة الإسماعيلى في بداية الدورى.