شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام الأهلى في كأس العالم للأندية قبل المشاركة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، استضافة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، والتي سيشارك فيها النادي الأهلي بطل قارة أفريقيا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد اعتذار اليابان منذ فترة كبيرة.

وتنال الإمارات شرف تنظيم كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخها بعد أن نظمتها أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.

ويشارك النادى الأهلى ممثلا للقارة الأفريقية للمرة السابع في تاريخه في كأس العالم للأندية المقبلة باليابان، وذلك بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، عقب فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين على ملعب "محمد الخامس" فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ونجح المارد الأحمر في المشاركة فى مونديال الأندية في 6 مناسبات من قبل، وذلك في أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020.

ونستعرض أرقام الأهلى في مونديال الأندية قبل المشاركة المقبلة..

خاض 15 مباراة في الـ6 نسخ

فاز: 4 مباريات

التعادل: مرة وحيدة

خسر: 10 لقاءات

سجل: 12 هدفا

استقبلت شباكه: 24 هدفا