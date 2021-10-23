شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي وبطل النيجر اليوم السبت 23 / 10/ 2021 بأفريقيا فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع نظيره الحرس الوطنى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى فى مستهل رحلة المارد الأحمر لحصد اللقب الأفريقى للموسم الثالث على التوالي، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار الحرس الوطنى فى دوري الأبطال قبل مواجهة الأهلى

يتمسك فريق الحرس الوطنى بتحقيق المفاجأة عن طريق الاطاحة بالاهلى حامل اللقب مرتين على التوالي، وكان بطل النيجر قد تعادل على ملعبه ذهابا 1-1 مع ضيفه لو ميساجير نغوزي من بوروندي، وكان على أعتاب الخروج من الدور التمهيدي، قبل فوزه الصعب والثمين إيابا بهدف دون رد، ليحجز مقعده بين الكبارو يضرب موعداً مع الاهلى.

الحرس الوطنى لا يعرف الفوز القارى على ملعبه

وتأسس نادي جانديرميه ناسيونال (الحرس الوطني) عام 1996 ولم يفز في أي مباراة قارية على ملعبه بعد أن خاض 4 مباريات في إفريقيا، خسر مرة واحدة وتعادل في ثلاثة، ولا يضم الفريق سوى لاعبين محترفين فقط من الأول من توجو والثاني من كوت ديفوار.

نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلى والحرس الوطنى

مباراة الذهاب انتهت في نيامى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق حيث تقدم علي معلول للأهلي، وتعادل دجيبريلا ديوري للفريق النيجري.

فرص صعود الاهلى لدور المجموعات الافريقى

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لضمان الوصول إلى الدور القادم، بينما يريد الضيوف إحراج بطل آخر نسختين من البطولة، والتأهل على حسابه لدور المجموعات، إما بالتعادل بأكثر من هدف لكل فريق أو الفوز بأي نتيجة.

غيابات الاهلى أمام الحرس الوطنى

ويفتقد المارد الأحمر لجهود 9 لاعبين فى مباراة اليوم هم حسام حسن وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى وكريم فؤاد وعمار حمدى وأحمد عبد القادر لعدم القيد الإفريقى ومحمد الشناوى ومحمود متولى وصلاح محسن بسبب الإصابة.