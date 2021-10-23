شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين استحقوا لقب "بيج رامى" الدوري المصري.. طارق وديانج الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق الكرة المصرية يوم 25 أكتوبر الجارى لانطلاق بطولة الدورى المصرى بالموسم الجديد 2021/ 2022، بعدما أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن مواعيد أول 8 جولات والملاعب التى ستقام عليها.

وتميل الجماهير إلى اللاعبين الأقوياء داخل أنديتهم، وبعد تحقيق ممدوح السبيعى "بيج رامى" إنجازا تاريخيا كبيرا بفوزه بلقب مستر أولمبيا 2021 فى نسختها رقم 57 للمرة الثانية فى تاريخه وللعام الثانى على التوالي، بدأت بعض الجماهير فى تشبيه بعض اللاعبين فى قوتهم وأدائهم داخل الملعب بالنجم الدولى "بيج رامى".

ونستعرض أبرز اللاعبين الذين استحقوا لقب "بيج رامى" الكرة المصرى..

طارق حامد

يعد طارق حامد لاعب وسط الزمالك، أول هؤلاء اللاعبين الذى يتسم أداؤهم بالقوة داخل أرضية الملعب، مما جعل الجمهور الزملكاوى يتغنى بروحه وأدائه القوى، وهو أقرب اللاعبين فى صفوف الزمالك إلى التشبيه بـ"بيج رامى".

المالى أليو ديانج

وفى النادى الأهلى تتغنى دائما الجماهير بما يقدمه الدولى المالى أليو ديانج فى وسط ملعب الفريق، حيث يقدم ديانج مستويات مميزة جدا جعلته محط أنظار الأندية الأوروبية، لما يمتلكه من قوة بدانية كبيرة وقدرات عالية، فأستحق بكل جدارة أن يكون "بيج رامى" الأهلى.

أوستن أموتو

يعد النيجيرى أوستن أموتو مهاجم نادى المصرى البورسعيدى، أقوى اللاعبين جسمانيا فى الدورى المصرى، لما يمتلكه من قوة عضلية كبيرة تمنحه القدرة على كسب أى التحامات مع المنافسين، ويقدم مردودا قويا مع الفريق البورسعيدى، والذى سيكون أحد نجومه فى الموسم الجديد.

محمود وادى

يمتلك المهاجم الفلسطينى محمود وادى لاعب نادى بيراميدز، قوى بدانية كبيرة يمنه قدرة كبيرة على تسجيل الأهداف، خاصة من خلال العرضيات والالتحامات مع المدافعين، ويأمل فى الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق السماوى بعد تولى إيهاب جلال لإظهار قدرته فى الموسم الجديد وحجز مكانا أساسيا فى تشكيل الفريق.