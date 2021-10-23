شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز وعزام اليوم السبت 23 / 10/ 2021 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع بيراميدز مع نظيره عزام التنزانى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من الكونفيدرالية الإفريقية، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار عزام التنزانى فى الكونفدرالية

وكان الفريق التنزاني قد نجح في العبور لهذا الدور من البطولة بعد تخطيه فريق هورسيد الصومال بعد تغلبه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز وعزام التنزانى

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة التنزانية دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي عزام.