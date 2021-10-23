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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز وعزام اليوم السبت 23 / 10/ 2021 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع بيراميدز مع نظيره عزام التنزانى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من الكونفيدرالية الإفريقية، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن المباراة..مشوار عزام التنزانى فى الكونفدرالية
وكان الفريق التنزاني قد نجح في العبور لهذا الدور من البطولة بعد تخطيه فريق هورسيد الصومال بعد تغلبه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.
نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز وعزام التنزانى
انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة التنزانية دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي عزام.
إنجازات بيراميدز فى الكونفدرالية
وصل بيراميدز للنهائي الموسم قبل الماضي أمام نهضة بركان المغربي الذي توج باللقب، وفي النسخة الماضية خرج من الدور قبل النهائي أمام الرجاء البيضاوي الذي توج بعد ذلك باللقب.
صافرة بوروندية لإدارة مباراة بيراميدز وعزام التنزانى
ويقود الحكم جورج جاتوجاتو من بوروندي إدارة مباراة بيراميدز وعزام التنزانى الليلة، ويعاونه المساعد الأول ديزير نكرونزيزا، والمساعد الثاني هيرفي كاكونزي، والحكم الرابع جافاري ندويمانا، ويراقب اللقاء الصومالي حاجي يابورو، والمنسق العام الليبي عصام شرف الدين، ويراقب إجراءات فيروس كورونا المصري الدكتور محمد سلطان.
بيراميدز يستعيد جهود عبد الله السعيد أمام عزام التنزانى
حذر ايهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه من خطورة نتيجة مباراة الذهاب مشدداً على أن نتيجة التعادل السلبى تقبل كل الاحتمالات مطالباً لاعبيه بضرورة تسجيل هدف مبكر يقتل معنويات المنافس ويسهل المباراة ، ويستعيد بيراميدز جهود نجمه عبد الله السعيد في مباراة الليلة بعدما غاب عن مباراة الذهاب بسبب الاجهاد.