شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصرى وسلطات الموارد اليوم السبت 23 /10 /2021 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة، دقات السابعة مساء اليوم السبت، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع المصرى البورسعيدى مع نظيره سلطات الموارد الأوغنديضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن المباراة..

طاقم تحكيم من اريتريا لمباراة المصرى وسلطات الموارد

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري وسلطات الموارد الأوغندي ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة إريتريا، حكم الساحة تسيجاي موجوس تيكلو، ومعه كل من ايوبيل مايكل “مساعد حكم أول” ويوهانس جيبريسيلاسي “مساعد حكم ثاني”، بالإضافة إلى الحكم الرابع يوناس جيبري، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى السوداني أمير عثمان، بينما يتولى الدكتور محمد سلطان مهام المنسق الطبي للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

مشوار بطل أوغندا فى الكونفدرالية قبل مواجهة المصرى

يتمسك فريق سلطات الموارد الأوغندى باستكمال مشواره في البطولة، وفاز الفريق الأوغندي على البن الإثيوبي بنتيجة 3-1 في إياب الدور التمهيدي، بعدما انتصر ذهابا 2-1 ليضرب موعداً مع المصرى.

وصل المصري إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية عام 2018، قبل أن يودع المسابقة أمام فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يعود للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم بعدما غاب عن المشاركة خلال الموسم الماضي.

نتيجة مباراة الذهاب بين المصرى وسلطات الموارد نتيجة مباراة الذهاب بين المصرى وسلطات الموارد

نتائج المصرى فى آخر ظهور بالكونفدرالية

انتهت مباراة الذهاب بين المصرى وسلطات الموارد الاوغندى بالتعادل السلبى ، وعقد معين الشعبانى، المدير الفني لفريق المصري، جلسة مع لاعبيه، حثهم على ضرورة الظهور بشكل أفضل في لقاء الإياب الليلة أمام بطل اوغندا خاصة أن الأداء الطيب والنتيجة الإيجابية توجه رسالة تحذير للمنافسين في الكونفدرالية، وتعزز من ثقة الجماهيري البورسعيدية في فريقها.

ووعد مسئولو المصرى لاعبى الفريق بالحصول على مكافأت مالية خاصة وفورية فى حال بلوغ ملحق دور الـ32 للبطولة. وتأتى المكافآت بناء على توصية المدير الفنى معين الشعبانى ومدير الكرة عبدالحليم على لتوجيه رسالة إلى اللاعبين تفيد فرض الإدارة حالة من الاستقرار ووجود طموحات حقيقية يسعى الفريق إلى تحقيقها فى الموسم المقبل من خلال المنافسة على مقعد فى منطقة المربع الذهبى للدورى الممتاز بخلاف المنافسة على لقب بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية فى الموسم الجديد 2021-2022.

المصرى يرصد مكافآت لتخطى عقبة بطل أوغندا