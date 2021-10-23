شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والحرس الوطنى اليوم السبت 23 / 10 / 2021 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الحرس الوطنى بطل النيجر على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى فى مستهل رحلة المارد الأحمر لحصد اللقب الإفريقى للموسم الثالث على التوالي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في نيامى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق حيث تقدم علي معلول للأهلي، وتعادل دجيبريلا ديوري للفريق النيجري.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطنى

تقام مباراة الأهلى والحرس الوطنى فى تمام السادسة مساء اليوم السبت ، وحرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى على تكثيف جلساته مع لاعبيه لتحفيزهم على عبور موقعة الحرس الوطنى لتجنب المفاجأت الحزينة في دوري الابطال الافريقى أمام الفرق المغمورة مشدداً على رفضه التام تكرار سيناريو الاستهتار الذى حدث من بعض اللاعبين في لقاء الذهاب مشدداً على ضرورة تحقيق فوز كبير يهدأ من ثورة الغضب الجماهيرية التي تحاوط الفريق لاسيما قبل إنطلاق مسابقة الدوري بالمواجهة المرتقبة مع الاسماعيلى في الجولة الإفتتاحية.

فرص صعود الاهلى لدور المجموعات الافريقى

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لضمان الوصول إلى الدور القادم، بينما يريد الضيوف إحراج بطل آخر نسختين من البطولة، والتأهل على حسابه لدور المجموعات، إما بالتعادل بأكثر من هدف لكل فريق أو الفوز بأي نتيجة.

الحرس الوطنى يبحث عن المفاجأة أمام حامل اللقب

يتمسك فريق الحرس الوطنى بتحقيق المفاجأة عن طريق الإطاحة بحامل اللقب مرتين على التوالي خارج البطولة والاستفادة من انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الايجابى، وكان بطل النيجر قد تعادل على ملعبه ذهابا 1-1 مع ضيفه لو ميساجير نغوزى من بوروندي، وكان على أعتاب الخروج من الدور التمهيدي، قبل فوزه الصعب والثمين إيابا بهدف دون رد، ليحجز مقعده بين الكبارو يضرب موعداً مع الأهلى .