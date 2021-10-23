شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام قياسية تنتظر تحطيمها في موسم 2021 / 2022 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الأندية الـ18 المشاركة في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل، منافسات مثيرة مع انطلاق المسابقة يوم 25 أكتوبر المقبل، وتسعى الأندية لكسر سيطرة الأرقام القياسية والتي يصب معظمها في صالح الأهلى.

ويملك المارد الأحمر أرقام قياسية صعب تحطيمها مثل عدد مرات التتويج بالدوري حيث يملك في خزينته 42 لقابا مقابل 13 للووصيف نادي الزمالك، لكن هناك أرقاما أخرى يمكن تحطيمها في الموسم الجديد.

وضعت رابطة الأندية، بندا فى لائحة الموسم الجديد يمنع التلاعب فى نتائج مباريات الدورى الجديد الذى ينطلق يوم 25 أكتوبر الجارى، وتضمنت اللائحة أن أى ناد يثبت تورطه فى التلاعب بنتائج مباريات الدورى، بهدف تحقيق مصلحة له، يقوم مجلس إدارة رابطة الأندية بتوقيع الجزاء المناسب عليه، الذى قد يصل لحد رفع اسمه من مسابقات الرابطة مع إمكانية حرمان أى مسئول بالنادى يثبت تورطه فى الحرمان لفترة مؤقتة أو مدى الحياة من ممارسة أى نشاط رياضى.

كما وضعت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، عددا من الشروط لحضور الجماهير مباريات الدورى الجديد، أهمها الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، وأعلن أحمد دياب مؤخرا حضور الجماهير مباريات الدورى الجديد، وتحديدا 2000 مشجع فى كل مباراة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق طرفىّ المباراة.

الخليج 365 يرصد أرقاما قياسية يمكن تحطيمها في الموسم المقبل، وهي كالتالي:





انجاز النقاط للأهلىالأهلي صاحب الرقم القياسي في أكبر عدد نقاط حققه فريق بموسم واحد من الدوري الممتاز وذلك في الموسم الماضي 2019 – 2020 وحصد 89 نقطة، وهو رقم لم يحققه أي فريق آخر قبله.





75 هدفا تنتظر المزيدكما أن النادي الأهلي يحتفظ برقم قياسي آخر يتمثل في كونه أكثر فريق سجلاً أهدافاً في موسم واحد من بطولة الدوري الممتاز، وذلك في موسم 2017 – 2018 وسجل 75 هدفاً.





عدد قياسي من الانتصاراتالأهلي هو أكثر فريق تحقيقاً للانتصارات في موسم واحد بتاريخ بطولة الدوري المصري ، حيث نجح في تحقيق 28 انتصاراً خلال موسمي 2017/2018، 2019 / 2020.





اسطورة الشاذلي التهديفيةحسن الشاذلي نجم الترسانة السابق هو صاحب أكثر أهداف في موسم واحد من بطولة الدوري المصري، حيث نال لقب هداف البطولة موسم 1974 / 1975، بعدما سجل مع فريقه 34 هدفاً وهو رقم لا يزال صامداً حتي الآن.