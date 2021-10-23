شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وعزام التنزانى اليوم السبت 23 / 10/ 2021 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز نظيره عزام يونايتد التنزاني، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من الكونفيدرالية الأفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة التنزانية دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي عزام.

موعد مباراة بيراميدز وعزام يونايتد التنزانى

تقام مباراة بيراميدز وعزام يونايتد التنزانى فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت، ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز لتحقيق الإنجاز الافريقي مع الفريق السماوى بعد أن تولى المسؤولية قادما من الإسماعيلي خلفا لليوناني تاكيس جونياس .

طاقم تحكيم بوروندى لمباراة بيراميدز وعزام التنزانى

ويقود الحكم جورج جاتوجاتو من بوروندي إدارة مباراة بيراميدز وعزام التنزانى الليلة، ويعاونه المساعد الأول ديزير نكرونزيزا، والمساعد الثاني هيرفي كاكونزي، والحكم الرابع جافاري ندويمانا، ويراقب اللقاء الصومالي حاجي يابورو، والمنسق العام الليبي عصام شرف الدين، ويراقب إجراءات فيروس كورونا المصري الدكتور محمد سلطان.

غيابات بيراميدز أمام عزام التنزانى

ويفتقد بيراميدز في مباراة الليلة لجهود كل من إسلام عيسى ومحمود وادى للإصابة، وناصر منسي والحارس أحمد دعدور لعدم قيدهما بهذه المرحلة في القائمة الأفريقية.