شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يقترب من تشكيل الاتحاد السكندري أمام سموحة في انطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، الدفع بالوافد الجديد أحمد عادل ميسى، نجم المقاصة والمصري السابق، في قيادة خط وسط وهجوم زعيم الثغر أمام سموحة في الجولة الأولى من انطلاقة الدورى المصري الممتاز في الموسم المقبل، والمقرر لها الاثنين المقبل على استاد الإسكندرية.

ونال "ميسي" ثقة الجهاز الفني للاتحاد، بقيادة حسام حسن، الذى يراهن على اللاعب في الموسم المقبل، بعد التعاقد معه من صفوف مصر المقاصة مقابل ثلاثة ملايين جنيه.

وبدأ فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن، الخميس، معسكره المغلق المستمر لمدة 5 أيام، استعدادا لمواجهة نادى سموحة فى أولى مباريات الفريق فى بطولة الدورى موسم 2021/ 2022، والمقرر لها 25 أكتوبر الجارى، بعدما حصل الفريق على إجازة أمس الأربعاء من التدريبات عقب المعسكر المغلق والذى بدأ 10 أكتوبر الجارى.

وخاض الاتحاد خلال المعسكر عدة مباريات ودية، اطمأن فيها حسام حسن على جاهزية اللاعبين لانطلاق مسابقة الدورى العام وأولى المباريات أمام سموحة.

وكان إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادى الاتحاد، قد طلب تنظيم معسكر مغلق حتى يستطيع الجهاز الفنى تجهيز اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة واختيار التشكيل الأمثل، الذى سيخوض به أولى مباريات الدورى، والذى بدوره وافق عليه محمد مصيلحى، رئيس النادى، والذى وعد بتوفير جميع مطالب الجهاز الفنى واللاعبين للظهور بالشكل الذى يتمناه جماهير الثغر.

وظهرت حالة من المنافسة بين اللاعبين لحجز بطاقة التواجد بالتشكيل الأساسى للفريق، بعد الفوز الكبير على شبابه بخماسية نظيفة فى البروفة الأخيرة للفريق قبل مباريات الدورى.