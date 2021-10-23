شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يقدم الصفقات الجديدة ويعلن عن الزى الرسمى فى مؤتمر صحفى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد نادى فيوتشر مؤتمراً صحفياً اليوم السبت، للإعلان عن الزي الرسمي الجديد وتقديم الصفقات الجديدة، بأحد فنادق القاهرة، وذلك قبل انطلاق مسابقة الدورى الجديد موسم 2021/2022، والمقرر بدايتها 25 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن يخوض فيوتشر مبارياته على ملعب السلام في الموسم الجديد، ويستهل فريق فيوتشر، أولى مباريات الفريق في مشواره في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الموسم الجديد بمواجهة فاركو، في الجولة الأولى والمقرر أقامتها على استاد السلام الاثنين المقبل الموافق 25-10 في أولى مباريات الفريقين.

ويلتقي فيوتشر، مع الاتحاد السكندري، في ثاني جولات الفريق في الدوري الممتاز في المباراة التي تقام على ستاد الإسكندرية يوم السبت الموافق 30-10من الشهر الجاري.

وفي الجولة الثالثة يلتقي فيوتشر، مع المصري البورسعيدي، في المباراة التي تقام على ستاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة الموافق 5-11 من الشهر المقبل.

وفي الجولة الرابعة يلتقي فيوتشر مع الشرقية للدخان في مباراة تقام على ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس يوم الخميس الموافق 18 -11من الشهر المقبل.

ويلتقي فيوتشر، مع انبي، في منافسات الجولة الخامسة في مباراة تقام على ستاد السلام يوم الثلاثاء الموافق 23-11 من الشهر المقبل.

وفي الجولة السادسة يواجه فيوتشر، طلائع الجيش، على ستاد جهاز الرياضة العسكر يوم الخميس الموافق 26-11.

وفي الجولة السابعة يواجه فيوتشر، مع الأهلي، في مباراة صعبة للفريق الصاعد حديثا الذي يصطدم بالمارد الأحمر الطامح لاستعاد الفوز بلقب الدوري من جديد في مباراة تقام على ستاد السلام.

وفي الجولة الثامنة يواجه فريق فيوتشر، الإسماعيلي، في مباراة تقام على ستاد الإسماعيلية.