شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى البورسعيدى وسلطات الموارد اليوم السبت 23 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصرى البورسعيدى نظيره سلطات الموارد الاوغندى على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى في اوغندا بين الفريقين.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى وسلطات الموارد الاوغندى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وسلطات الموارد الاوغندى فى تمام السابعة مساء اليوم السبت وعقد معين الشعبانى، المدير الفني لفريق المصري، جلسة مع لاعبيه، حثهم على ضرورة الظهور بشكل أفضل في لقاء الإياب الليلة أمام بطل اوغندا خاصة أن الأداء الطيب والنتيجة الإيجابية توجه رسالة تحذير للمنافسين في الكونفدرالية، وتعزز من ثقة الجماهيري البورسعيدية في فريقها.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري وسلطات الموارد الأوغندي ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة إريتريا، حكم الساحة تسيجاي موجوس تيكلو، ومعه كل من ايوبيل مايكل “مساعد حكم أول” ويوهانس جيبريسيلاسي “مساعد حكم ثاني”، بالإضافة إلى الحكم الرابع يوناس جيبري، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى السوداني أمير عثمان، بينما يتولى الدكتور محمد سلطان مهام المنسق الطبي للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

مشوار سلطات الموارد فى الكونفدرالية قبل مواجهة المصرى مشوار سلطات الموارد فى الكونفدرالية قبل مواجهة المصرى

طاقم تحكيم من اريتريا لإدارة مباراة المصرى وسلطات الموارد

يتمسك فريق سلطات الموارد الاوغندى بإستكمال مشواره فى البطولة ، وفاز الفريق الأوغندى على البن الإثيوبى بنتيجة 3-1 فى إياب الدور التمهيدي، بعدما انتصر ذهابا 2-1 ليضرب موعداً مع المصرى.