الارشيف / اخبار الرياضه

موعد مباراة المصرى البورسعيدى وسلطات الموارد اليوم السبت 23 / 10 / 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى البورسعيدى وسلطات الموارد اليوم السبت 23 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصرى البورسعيدى نظيره سلطات الموارد الاوغندى على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى في اوغندا بين الفريقين.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى وسلطات الموارد الاوغندى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وسلطات الموارد الاوغندى فى تمام السابعة مساء اليوم السبت وعقد معين الشعبانى، المدير الفني لفريق المصري، جلسة مع لاعبيه، حثهم على ضرورة الظهور بشكل أفضل في لقاء الإياب  الليلة أمام بطل اوغندا خاصة أن الأداء الطيب والنتيجة الإيجابية توجه رسالة تحذير للمنافسين في الكونفدرالية، وتعزز من ثقة الجماهيري البورسعيدية في فريقها.

6b35b71966.jpg

طاقم تحكيم من اريتريا لإدارة مباراة المصرى وسلطات الموارد 

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري وسلطات الموارد الأوغندي ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة إريتريا، حكم الساحة تسيجاي موجوس تيكلو، ومعه كل من ايوبيل مايكل “مساعد حكم أول” ويوهانس جيبريسيلاسي “مساعد حكم ثاني”، بالإضافة إلى الحكم الرابع يوناس جيبري، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى السوداني أمير عثمان، بينما يتولى الدكتور محمد سلطان مهام المنسق الطبي للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس "كوفيد 19".

69ce0ebc4b.jpg


مشوار سلطات الموارد فى الكونفدرالية قبل مواجهة المصرى 

يتمسك فريق سلطات الموارد الاوغندى بإستكمال مشواره فى البطولة ، وفاز الفريق الأوغندى على البن الإثيوبى بنتيجة 3-1 فى إياب الدور التمهيدي، بعدما انتصر ذهابا 2-1 ليضرب موعداً مع المصرى.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا