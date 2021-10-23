بالصور | شيكابالا يستعرض قميص الزمالك الجديد برعاية تيمبو

استعرض قائد نادي الزمالك «محمود شيكابالا» القميص الأساسي الجديد الذي سيخوض به الفريق مباريات موسم 2022/2021 على الصعيدين المحلي والقاري، والذي قدمته شركة تيمبو سبورت النمساوية المختصة في تصميم الكرات والملابس الرياضية.

وحرصت إدارة نادي الزمالك بالاتفاق مع شركة تيمبو على أن يكون محمود شيكابالا أول لاعب يظهر بالقميص الجديد للفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر وانستجرام».

ونشر قائد الزمالك «محمود شيكابالا» 4 صور مختلفة من جلسة التصوير «فوتوسيشن» الخاصة بالقميص الجديد لنادي الزمالك، وحازت على اعجاب عدد كبير من جمهور النادي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وكانت شركة تيمبو سبورت النمساوية قد أعلنت في وقت سابق من مساء أمس الجمعة توقيعها على عقد رعاية رسمي مع الزمالك حتى عام 2024 لرعاية قميص الفريق الأول وفرق قطاع كرة القدم في النادي.

ويفتتح الزمالك مبارياته في الموسم الكروي الجديد 2022/2021 بمواجهة إنبي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر الجاري.

وقطع الفريق ورقة عبوره إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على توسكر الكيني في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور التأهيلي الثاني بنتيجة 6/صفر.

صور قميص الزمالك الجديد