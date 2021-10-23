فيديو | فهد المولد يعتذر لجمهور اتحاد جدة - SSC1

قدم المهاجم الدولي السعودي «فهد المولد» اعتذاره إلى جمهور اتحاد جدة ومجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري، على ما بدر منه تجاه المدير الفني «كوزمين» عقب استبداله في مباراة الفريق أمام الشباب مساء أمس الجمعة في قمة مباريات الدوري السعودي.

وعّبر المولد عن غضبه العارم بسبب استبداله من قبل المدير الفني لاتحاد جدة «كوزمين كونترا» في الدقيقة 62 من أجل الدفع باللاعب عبد العزيز البيشي.

ولم يُصافح فهد المولد زميله في اتحاد جدة عبد العزيز البشي لحظة التبديل، وتفوه بكلمات حادة وجهها إلى الجهاز الفني، قبل أن يمنعه أحد الإداريين من الاشتباك مع كوزمين.

واشتبك فهد المولد مع إداري الفريق «مشعل السعيد» في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس بعد ابعاده عن دكة البدلاء.

لكن بعد ساعات قليلة من انتهاء المباراة بخسارة اتحاد جدة بهدفين دون رد، وتراجع الفريق إلى المركز الثاني أمام ضمك المتصدر، قرر فهد المولد الخروج للاعتذار عبر حسابه الرسمي بموقع سناب شات للتواصل الاجتماعي.

وقال فهد المولد عقب المباراة «أعتذر إلى مجلس إدارة اتحاد جدة والجهازين الفني والإداري وجماهير نادي الاتحاد الحبيبة على ما بدر مني لحظة التبديل».

وأضاف المولد «ما حدث جاء بسبب حرصي على مواصلة اللعب والمساهمة مع زملائي في تعديل النتيجة، وبإذن الله نعوض في القادم. أكرر اعتذاري».

وشارك صاحب الـ 27 عامًا في 8 مباريات بمنافسة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2022/2021، من بينهم 3 مباريات كبديل.

واكتفى المولد بتسجيل هدفين فقط في الدوري السعودي هذا الموسم أمام الرائد في الجولة الثانية، وأمام أبها في الجولة الرابعة.

وتصل عدد مشاركات فهد المولد مع اتحاد جدة في الدوري السعودي لـ 180 مباراة منذ عام 2011 حتى مباراة الشباب هذا الأسبوع.

شاهد فيديو عصبية فهد المولد بسبب استبداله