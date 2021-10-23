محمد الفلاح - من الضحية.. سطو مسلح يثير الرعب بين نجوم الدوري الإنجليزي

السبت 23 أكتوبر 2021

تعرض أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لعملية سطو مسلح على منزله، أثناء متابعة مباراة عبر شاشة التلفاز مع زوجته.



ورفضت صحيفة "صن" البريطانية الكشف عن هوية اللاعب، ولكنها قالت إنه تم تقييده مع زوجته داخل المنزل، من قبل مجموعة من الملثمين.

وأوضح المصدر أن اللصوص استولوا على ممتلكات بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وأشار إلى أن تلك المجموعة اعتقدت أن اللاعب عاد إلى بلاده للمشاركة مع منتخبه الوطني، لكنه لم يتلق استدعاء كما كان متوقعا ليبق في منزله.

وقال مصدر دون ذكر اسمه في تصريحات للصحيفة "لقد كان كابوسا للجميع. اللاعب كان شجاعا وبذل قصارى جهده للتصدي لهم، لكنه كان أقل عددا منهم بالطبع، وكانوا هم عدوانيين للغاية".

وأثارت تلك الواقعة حالة من الصدمة والهلع بين المسؤولين وكذلك لاعبي الدوري الإنجليزي.

وأضاف المصدر بقوله إن "هذا اللاعب يعيش حياة هادئة للغاية خارج الملعب؛ لذا كان مصدوما للغاية من استهدافه".

وأشار مصدر أمني للصحيفة إلى أنه تمت سرقة عدد من الممتلكات والمجوهرات بجانب أدوات منزلية، مشددا على أن التحريات جارية على قدم وساق للتوصل إلى الجناة.