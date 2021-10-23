شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تغييرات متوقعة في تشكيل الأهلي بمباراة إياب الحرس الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر، الذي خاض مباراة الذهاب ضد فريق الحرس الوطني بطل النيجر، في العاصمة نيامي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويخطط موسيماني لإعادة الثلاثي محمد مجدي أفشة وبدر بانون وأكرم توفيق لتشكيل الأهلي الأساسي فى مباراة اليوم أمام بطل النيجر، على حساب كلا من حمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني، لرغبته في إجراء تعديلات على خطة اللعب، وكذلك لمنح الفرصة للاعبين آخرين لتحسين الأداء عما كان عليه الحال في مباراة الذهاب.

كما كان موسيماني يفكر في الدفع بحسين الشحات أساسيا على حساب طاهر طاهر، ولكن الجهاز الفني تخوف من عدم قدرة اللاعب على خوض المباراة كاملة؛ بسبب عودته مؤخرا من الإصابة في العضلة الضامة، يدفعه للتفكير في الاحتفاظ بالشحات على دكة الاحتياطي والاستعانة به حسب الحاجة لجهوده أثناء سير المباراة.

فيما يستمر تغيير الأهلي بدون تعديلات في باقي المراكز، بحيث يشارك بعلي لطفي في حراسة المرمى وأمامه أكرم توفيق وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط وطاهر طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي؛ لضمان الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه والثالث على التوالي.