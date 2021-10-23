شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يرفع الحمل البدني للاعبيه استعدادا لمواجهة الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق سيراميكا استعداده للدوري في الموسم الجديد، تحت القيادة الفنية لمديره الفني هيثم شعبان، وشهدت التدريبات الجماعية للفريق الاهتمام بالجانب البدني للارتقاء باللياقة البدنية للاعبين قبل الدخول في في أجواء المنافسة القوية.

وخاض الفريق مرانه خلال الأيام الماضية، استعدادا لخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2021-2022، استعدادا لمواجهة الجونة في الجولة الأولى من المسابقة، والمقرر لها الثلاثاء 26-10-2021، الساعة 5:30 مساء، على استاد خالد بشارة.

ووضع الجهاز الفني لنادي سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان، برنامجًا تدريبيًّا قويًّا؛ من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وتجهيزهم قبل انطلاق مباريات الدوري العام مع نهاية شهر أكتوبر، حيث يسعى هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، لتحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد.

واختتم الفريق مباريات الودية بمبارتين الثلاثاء الماضي، حيث حقق فوزا مهما على نظيره المريخ السوداني بهدف دون رد، في المباراة الودية الأخيرة، استعدادا لمنافسات الدورى الممتاز هذا الموسم، والمقرر انطلاقه يوم 25 أكتوبر الجاري، وسجل هدف سيراميكا، واللقاء الوحيد، باسم مرسى مهاجم الفريق المنضم حديثا من مصر المقاصة.

وفي نفس اليوم، تعادل سيراميكا مع أهلى بني غازي بدون أهداف في المباراة الودية الأولى، ليبدأ الفريق تدريباته الجماعية استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الجونة.



مران سيراميكا (1)



مران سيراميكا (2)



مران سيراميكا (3)