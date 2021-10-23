شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الحكام بعدم الاستماع لمروجي الشائعات قبل انطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو اتحاد الكرة من الحكام عدم الانسياق والاستماع لمروجي الشائعات من بعض قدامى الحكام بعدم صحة الإجراءات المتبعة من قِبَل لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية، والخاصة باختبارات الحكام الأخيرة لمعرفة مستوى ولياقة بعض الحكام، واختبارات الفيديو تيست.

كما طلب مسئولو اتحاد الكرة، التركيز مع لجنة الحكام الحالية، برئاسة عصام عبد الفتاح، للظهور بشكل مميز في الجولة الأولى للدوري والتي تنطلق يوم الإثنين المقبل.

وشهد معسكر حكام القسم الثاني المقام بأبو قير بالإسكندرية أزمة للجنة الحكام الجديدة، بسبب رسوب أكثر من حكم في اختبارات الـ"يويو تيست"، إلى جانب جهل الحكام بالكثير من القوانين الجديدة والمعدلة في كرة القدم.

وأكد بعض الحكام ممن رسبوا في اختبارات الفيديو تيست أنهم لم يحصلوا على أي محاضرات منذ فترات طويلة تصل إلى أكثر من سنتين.

وأكدت لجنة الحكام في تصريحات سابقة أن 10% فقط من الحكام الحاليين المتواجدين بمعسكر أبو قير هم فقط الذين يستطيعون إدارة مباريات الدورى، وأن البقية لا تتحمل في الوقت الحالي إدارة المباريات؛ بسبب وجود مشاكل عديدة لديهم.