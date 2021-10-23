شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 23 / 10 / 2021 بدورى الأبطال والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 23/ 10/ 2021 بدوري الأبطال الإفريقى والكونفدرالية حيث تقام ثلاثة مباريات تجمع الاهلى مع الحرس الوطنى بطل النيجر على ستاد الاهلى والسلام ومباراة المصرى وسلطات الموارد الاوغندى على ستاد الاسكندرية ومباراة بيراميدز مع عزام التنزانى على ستاد الدفاع الجوى.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطنى

تقام مباراة الاهلى والحرس الوطنى فى تمام السادسة مساء اليوم السبت ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى فى مستهل رحلة المارد الأحمر لحصد اللقب الإفريقى للموسم الثالث على التوالي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في نيامى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق حيث تقدم علي معلول للأهلي، وتعادل دجيبريلا ديوري للفريق النيجري.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لضمان الوصول إلى الدور القادم، بينما يريد الضيوف إحراج بطل آخر نسختين من البطولة، والتأهل على حسابه لدور المجموعات، إما بالتعادل بأكثر من هدف لكل فريق أو الفوز بأي نتيجة.

موعد مباراة المصرى وسلطات الموارد الاوغندى

تقام مباراة المصرى وسلطات الموارد الاوغندى فى تمام السابعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى في اوغندا بين الفريقين.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري وسلطات الموارد الأوغندي ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة إريتريا، حكم الساحة تسيجاي موجوس تيكلو، ومعه كل من ايوبيل مايكل “مساعد حكم أول” ويوهانس جيبريسيلاسي “مساعد حكم ثاني”، بالإضافة إلى الحكم الرابع يوناس جيبري، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى السوداني أمير عثمان، بينما يتولى الدكتور محمد سلطان مهام المنسق الطبي للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

موعد مباراة بيراميدز وعزام التنزانى

تقام مباراة بيراميدز وعزام التنزانى فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة التنزانية دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي عزام.

وكان الفريق التنزاني قد نجح في العبور لهذا الدور من البطولة بعد تخطيه فريق هورسيد الصومال بعد تغلبه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.