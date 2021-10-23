شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا الزمالك يعلن عن "الزي الجديد" قبل انطلاق الموسم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك عن الزي الجديد لفريق الكرة الأول، والذي من المنتظر أن يظهر به اللاعبون مع بداية انطلاق مسابقة الدوري، والتي ستكون أمام فريق إنبي يوم الثلاثاء المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر "فيس بوك" مقطع فيديو للزي الجديد، وظهر خلاله محمود عبد الرزاق شيكابالا مرتديا الزي بالكامل.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو في العاصمة الكينية نيروبي قد انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

وأعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على توسكر وتأهله لدور المجموعات، مهنئًا اللاعبين والجهاز المعاون له على التأهل، وقال المدير الفني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن التأهل لدور المجموعات مستحق، وشدد على أن أداء اللاعبين كان أفضل من لقاء الذهاب؛ بسبب تخلص اللاعبين الدوليين من حالة الإجهاد التي كانوا عليها قبل لقاء الذهاب.

وأكد المدير الفني أن أداء اللاعبين كان أسرع في لقاء اليوم عما كان عليه في لقاء الذهاب، وأوضح أنه متحمس بدرجة كبيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أنه يشكر مسؤولي استاد برج العرب على السماح للفريق بخوض المباراة على الملعب.