شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب كرة "تنس" لحراس غزل المحلة قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض حراس مرمى فريق غزل المحلة محمود رضا ومحمود الحضري وعمرو شعبان والحارس الناشئ ياسر مختار تدريبا منفردا مع مدربهم محمد يونس، استعدادا لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وظهرت كرة التنس في تدريبات حراس المرمى، في ظل تطوير أداء الحراس قبل مواجهة المصرى البورسعيدى في افتتاح مباريات الدورى المصرى الممتاز يوم الخميس القادم على ملعب برج العرب.

وأسفرت القرعة عن ترتيب مواجهات مثير لفريق غزل المحلة في الدوري العام 2021/2022، بعدما ضرب الفريق موعدا مع المصري البورسعيدي في الجولة الأولى، ثم مواجهة مرتقبة مع الشرقية للدخان الصاعد حديثا للدورى.

غزل المحلة يواجه الأهلى في الأسبوع الخامس من الدوري، ثم يلتقى الإسماعيلي في الجولة السادسة، بينما يكون اللقاء مع بطل الدورى النادي الزمالك في الجولة الثامنة، ويختتم الفريق مبارياته بلقاء الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة.

وجاءت مباريات المحلة في الدورى كالتالي:

الأسبوع الأول: غزل المحلة × المصري

الأسبوع الثاني: الشرقية للدخان × غزل المحلة

الأسبوع الثالث: غزل المحلة × إنبي

الأسبوع الرابع: طلائع الجيش × غزل المحلة

الأسبوع الخامس: غزل المحلة × الأهلي

الأسبوع السادس: الإسماعيلي × غزل المحلة

الأسبوع السابع: غزل المحلة × البنك الأهلي

الأسبوع الثامن: الزمالك × غزل المحلة

الأسبوع التاسع: غزل المحلة × المقاولون العرب

الأسبوع العاشر: سيراميكا × غزل المحلة

الأسبوع الحادي عشر: سموحة × غزل المحلة

الأسبوع الثاني عشر: غزل المحلة × فيوتشر

الأسبوع الثالث عشر: بيراميدز × غزل المحلة

الأسبوع الرابع عشر: غزل المحلة × الجونة

الأسبوع الخامس عشر: المقاصة × غزل المحلة

الأسبوع السادس عشر: غزل المحلة × فاركو

الأسبوع السابع عشر: الاتحاد × غزل المحلة