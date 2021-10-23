شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: مباراتا الأهلى والإسماعيلى فى برج العرب.. والزمالك وإنبى بالدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة التي تدير مسابقة الدورى المصري، أن مباراتي الأهلى والإسماعيلي سيتم لعبهما في ملعب برج العرب بالإسكندرية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الناديين، موضحا أن هناك اعتراضا من الأمن على خوض مباراة الإسماعيلي والأهلى على استاد الإسماعيلية، فتم الاتفاق على خوض المباراتين في الإسكندرية؛ لتحقيق العدالة الكروية.

وأضاف متعب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "الأهلى متضرر مثل الإسماعيلي من خوض المباراة في برج العرب، لكنها موافقات أمنية، والمسئول عن إحضار الموافقة الأمنية هو النادي صاحب المباراة، وإذا نجح الإسماعيلي في إحضار الموافقة باللعب على استاد الإسماعيلي سنكون أول المرحبين بذلك".

وتابع نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة: "بالنسبة لمباراة الزمالك وإنبي سيتم لعبها على استاد الدفاع الجوي، ولا أجد أزمة في هذا الأمر، الزمالك أبلغ رابطة الأندية في الاجتماعات التحضيرية للموسم الجديد بأن ملعبه الأساسي هو استاد القاهرة وسيكون الملعب البديل هو الدفاع الجوي، وبما أن استاد القاهرة ستكون به إشغالات في وقت مباراة الزمالك وإنبي فبالتالي المباراة ستلعب على استاد الدفاع".

واستطرد: "لدي طمأنينة كبيرة بنجاحي في مهمتي الجديدة برابطة الأندية، استمد هذه الطمأنينة من قبول الشارع الرياضي والإعلام لوجودي في الرابطة، وسأسعى للاستفادة من خبراتي كلاعب ومحلل لخدمة الأندية المصرية".

وأردف: "هناك كرة موحدة سيلعب بها الموسم المقبل، وأخطرنا جميع الأندية بالتوجه لاتحاد الكرة واستلام نصيبها من الكرات الموحدة، ونتمنى إكمال الموسم على هذا الشكل وبهذا التنظيم".

واختتم: "نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، هدفنا تحقيق العدالة الكروية، وتكافؤ الفرص، ونحلم بموسم جيد على كافة الأصعدة".