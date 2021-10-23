شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكشف عن الصفقات الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف مجلس إدارة نادي فيوتشر عن الصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، مساء اليوم السبت في مؤتمر صحفي بأحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

وتعاقد فيوتشر إف سي مع 24 لاعبا جديدا، منهم 8 لاعبين من الأهلي، ولاعبان من الزمالك، بالإضافة إلى 3 لاعبين أجانب، أحدهم كان لاعبا في أحد فرق الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، واثنان جديدان يلعبان في الدوري المصري لأول مرة.

ويكشف أيضا نادي فيوتشر الذي يقوده فنيا علي ماهر عن زيه الأساسي والاحتياطي الذي سيخوض به مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.