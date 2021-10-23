شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 22 /10 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 22 /10 /2021، العديد من الأخبار المهمة، والتي جاءت في مقدمتها، بطل النيجر يشكو الأهلى للكاف بسبب سوء المعاملة، وعودة أفشة والشحات ووحيد لقائمة الأهلي، استعدادًا لمباراة الحرس الوطني غدًا، وقبل غلق باب الترشح بانتخابات الأهلي.. الخطيب وأبو العلا للرئاسة والعامري نائبًا بالتزكية.

بطل النيجر يشكو الأهلى للكاف بسبب سوء المعاملة