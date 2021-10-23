شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 22 /10 /2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 22 /10 /2021، العديد من الأخبار المهمة، والتي جاءت في مقدمتها، بطل النيجر يشكو الأهلى للكاف بسبب سوء المعاملة، وعودة أفشة والشحات ووحيد لقائمة الأهلي، استعدادًا لمباراة الحرس الوطني غدًا، وقبل غلق باب الترشح بانتخابات الأهلي.. الخطيب وأبو العلا للرئاسة والعامري نائبًا بالتزكية.
بطل النيجر يشكو الأهلى للكاف بسبب سوء المعاملة
تقدم فريق الحرس الوطنى بطل النيجر بشكوى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ضد النادى الأهلى، يزعمون خلاله بتعرضهم لسوء معاملة من قبل القلعة الحمراء فور وصولهم مطار القاهرة استعدادًا لخوض لقاء الأياب فى دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا المقرر له غدًا السبت على ستاد الأهلى وى السلام.