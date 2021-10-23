متعب: الأهلي مُتضرر من مواجهة الإسماعيلي في برج العرب.. ولا نستثي أحدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المصرية، أنه تم مخاطبة جميع الأندية في البداية بتحديد ملعب أساسي وبديل قبل بداية الدوري.

وقال متعب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" الأمن هو من طلب أن يقام لقاء الأهلي والإسماعيلي في برج العرب، والإسماعيلي طلب التأجيل بسبب الانتخابات وجاء ردنا أن هذا الأمر ليس له علاقة بالمباراة".

وأضاف: "الأهلي أيضا متضرر من إقامة مواجهي الإسماعيلي في برج العرب، رغم أنه يملك موافقة أمنية لخوض مباراته الثانية في القاهرة".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار مواجهات الأسبوع الأول بدوري we المصري.

وأوضح، أن الزمالك اختار استاد القاهرة كملعب أساسي له في مباريات الدوري والدفاع الجوي كبديل وتم تسكين مواجهة إنبي في ملعب الدفاع الجوي".

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يصل أي خطاب رسمي يفيد بعدم امكانية لعب مباراة الزمالك وإنبي على الدفاع الجوي كما تردد.

وأتم تصريحاته:" الموسم الحالي سيكون بدون تأجيلات وسيكون هناك عدالة بين جميع الأندية ولن يحدث استثناء لأحد".