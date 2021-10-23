كلوب يكشف وجه الشبه الوحيد بين صلاح ورونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأن جناحه المصري محمد صلاح، سجل أمام أتلتيكو مدريد هدفا من كرة لم يكن يظن أنها فرصة هدف، كما أوضح أن ما يجمعه بكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هو أن كليهما محترف لأقصى درجة.

وقال كلوب في تصريحاته قبل مباراته أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد: "لقد قلتها عدة مرات وهذه هي الحقيقة: لقد أنعم الله علىّ باللاعبين الرائعين الذين عملت معهم في مختلف الأوقات، لكن، لا، عندما مرت الكرة فوق جميع اللاعبين في هذا الموقف (هدف صلاح ضد أتلتيكو) وكان على مو أن يركض بسرعة كبيرة للحصول عليها قبل خط التماس ثم استدار، لم يكن الأمر بالنسبة لي أنه فرصة لتسجيل هدف."

وتابع: "لكنه تحدي بعد تحدي وصل لهذا المستوى، وهذا هو الأمر ببساطة، هذا هو الفارق بين اللحظة التي لا يكون فيها الزخم منصب عليك، وعندما يكون الزخم منصب عليك، فنحن جميعًا نعرف ذلك، الأمر كله يتعلق بجودة مو في هذه اللحظة للقيام بذلك، وللمحاولة من أجل ذلك".

وأضاف: "ويمكنك أن تتخيل مدى معرفة جميع لاعبي أتليتيكو بهذه القدرة وأرادوا الدفاع ضدها لأقصى درجة وما زالوا غير قادرين على فعل ذلك، هو مميز جدا، مميز جدا، نعم، أن سعيد لوجوده معي؛ أنا سعيد حقًا وأكثر من ممتن مع اللاعبين الذين يمكنني مشاهدتهم مع مرور الوقت وهم إيجابيين جدًا عندما يحصلون على الكرة، وتعلم أن شيئًا مميزًا سيحدث."

أما عن إمكانية وجود صفات مشتركة بين صلاح ورنالدو، قال: "نعم فعلا. أنت بحاجة إلى الحظ لأن الأشياء يمكن أن تحدث، الإصابات وأشياء من هذا القبيل، لكنني أعتقد أن الكفاءة المهنية لكليهما هي على الأرجح الشيء الوحيد الذي يمكنك مقارنته بنسبة 100 في المائة ، أو دعوني أقول هما على نفس المستوى في هذا الأمر."

واختتم قائلًا: "مو محترف بشكل لا يصدق، إنه حقًا أول من يدخل (التدريبات)، وغالبًا ما يكون الأخير من بين جميع اللاعبين في مغادرة التدريبات، إنه مهتم دائمًا بكل الأشياء المختلفة التي يمكنه القيام بها، أو عليه القيام بها لتحسين أو الحفاظ على مستواه، كل هذه الأشياء، وأعتقد أنه لا يزال لديه الكثير ليعطيه، 100 في المائة."