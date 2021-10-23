مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل اتفاق الزمالك مع شركة "تيمبو" لتصميم قميصه للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، توقيعهم مع شركة تيمبو لتصميم قميص فرق النادي للموسم الجديد.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الاتفاق يشمل توريد كافة ملابس الفريق دون دفع الزمالك لأي مقابل بجانب حصول النادي على نسبة من بيع قمصانه، لافتًا الإنتباه إلى أن الظهور الأول للقميص الجديد سيكون أمام إنبي ضمن منافسات الموسم المقبل من الدوري.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الاتفاق يشكل أيضًا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بجانب كافة الألعاب الأخرى وقطاع الناشئين.

ويستهل الزمالك مشواره في بطولة الدروي بمواجهة نظيره إنبي، مساء يوم الثلاثاء المقبل.