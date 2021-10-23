غياب النني.. آرسنال يفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

فاز آرسنال على ضيفه أستون فيلا 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف آرسنال توماس بارتي وبيير إيمريك أوباميانج وإيميل سميث روي في الدقائق 23 والأخيرة من الشوط الأول و56 ، فيما سجل هدف أستون فيلا جاكوب رامسي في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة غياب الدولي المصري محمد النني المحترف في صفوف آرسنال والذي تواجد على مقاعد البدلاء.

ورفع آرسنال رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد أستون فيلا عند عشر نقاط في المركز الثالث عشر.