صور | الزمالك يقدم قميصه الجديد برعاية تيمبو بعقد 3 سنوات

قدم نادي الزمالك قميصه الجديد برعاية شركة تيمبو سبورت النمساوية، بعقد يمتد لـ 3 سنوات قادمة بداية من الموسم الكروي 2022/2021 الذي سينطلق يوم الثلاثاء المقبل 26 أكتوبر بمواجهة بين الزمالك وإنبي على ملعب الدفاع الجوي.

وانتهت شراكة نادي الزمالك مع الشركة الراعية السابقة «كيلمي» بعدما خاض الفريق مباراة إياب دور الـ 32 المؤهل إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا ليلة أمس الجمعة.

وانتصر الزمالك على توسكر الكيني بنتيجة 6/صفر في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور الثاني التأهيلي، بواقع هدفين في الذهاب و4 أهداف في الإياب الذي استضافه ملعب برج العرب.

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وسجل أهداف الزمالك يوسف إبراهيم أوباما (هدفان، الأول والرابع)، وتكفل سيف الدين الجزيري بالهدف الثاني وأشرف بنشرقي بالهدف الثالث.

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وشمل اتفاق شركة تيمبو سبورت مع إدارة الزمالك حصول النادي على جميع المستلزمات الأخرى الخاصة بقطاع كرة القدم بشكل مجاني طوال فترة العقد، مع منح الزمالك نسبة من أرباح بيع القمصان وكافة المنتجات الخاصة بالفريق سواء في مصر أو الشرق الأوسط.

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وتأسست شركة تيمبو سبورت النمساوية في عام 1982، وقدمت ما يزيد عن المليون كرة في عام 1994، لتكتسب بعدها شهرة واسعة خاصةً في النمسا وسويسرا وألمانيا، ودول شمال أفريقيا.

صورة قميص الجديد برعاية تيمبو

استخدمت شركة تيمبو سبورت في تصميمها للقميص الأساسي لنادي الزمالك خطوط جلدية في الخلفية البيضاء، للإشارة إلى طبيعة النادي الأفريقية، مع كتابة كلمة تيمبو بحروف إنجليزية صغيرة.

واتبعت الشركة فكرة الرقبة السباعية، ومن خلف رقبة القميص كُتب اسم نادي الزمالك بأحرف إنجليزية كبيرة مع سنة التأسيس 1911 مع تخطيط الظهر بخطوط جلدية رمادية بشكل مختلف عن الشكل المتبع على صدر القميص.

وجاءت الخطوط الحمراء بشكلها التقليدي المعتاد أسفل الشعار واسم الشركة الراعية للقميص.