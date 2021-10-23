قدمت شركة تيمبو سبورت المُختصة في تصميم الكرات والملابس الرياضية، كرة خاصة بنادي الزمالك المصري كي يستخدمها في المباريات التي سيستضيفها على ملعبه خلال الموسم الجديد من الدوري المصري 2022/2021.

وتُفتتح مباريات الزمالك في الدوري المصري عند الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بالتوقيت المحلي، يوم الثلاثاء المقبل الموفق 26 أكتوبر 2021 على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، عندما يستقبل إنبي في الجولة الأولى.

..شركة تيمبو تتفق مع الزمالك لتصميم أقمصة الموسم الجديد

وسيستخدم الزمالك الكرة الجديدة المُقدمة من شركة Tempo Sport النمساوية، والتي اتفقت كذلك مع إدارة حامل لقب الدوري المصري الموسم الماضي على تصميم الأطقم الخاصة بالفريق الأول وفرق الناشئين خلال الموسم المقبل.

وعززت شركة تيمبو سبورت نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاقد مع الاتحادين العماني والفلسطيني في الأسابيع الماضية.

..ما هي شركة تيمبو سبورت Tempo راعي اتحادات عمان وغانا وفلسطين؟

كما أبرمت اتفاقات رعاية أخرى مع الاتحادين الجامبي والغاني، بالاضافة إلى عدد من أندية الدوري المصري، والثنائي الليبي «الأهلي بنغازي والهلال».

وأعلنت شركة تيمبو في الصيف الماضي اتفاقها مع إدارة النادي الأهلي المصري بتقديم كرة موحدة لمباريات فريقي الناشئين والشباب خلال الموسم المقبل 2022/2021.

شاهد صورة كرة نادي الزمالك المُقدمة من شركة تيمبو Tempo Sport

فضلت شركة تيمبو سبورت الإبقاء على الألوان الرسمية لها «الأبيض والأحمر والأسود» عند تصميم الكرة الرسمية لنادي الزمالك، بما أنها نفس ألوان الفريق، والاكتفاء بإضافة شعار الزمالك مع شعار Tempo sport وشعار الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وهو الشيء نفسه الذي فعلته مع الكرة الخاصة بفريق شباب الأهلي.