شركة تيمبو تتفق مع الزمالك لتصميم أقمصة الموسم الجديد

توصلت شركة تيمبو tempo المختصة في تصميم كرات كرة القدم والملابس الرياضية، لاتفاق رسمي مع إدارة نادي الزمالك المصري لتصميم أقمصة الفريق الأول للموسم الجديد 2021-2022.

ويشمل اتفاق شركة تيمبو مع الزمالك على توريد كافة ملابس الفريق دون دفع إدارة النادي لأي مقابل مادي بالاضافة إلى حصول الزمالك على نسبة من بيع القمصان التي تستعد تيمبو لانتاجها وتوزيعها في السوق المصري والعربي.

ومن المنتظر ظهور الزمالك بالقميص الذي سيحمل شعار شركة تيمبو أمام نادي إنبي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.

وستشرف شركة تيمبو النمساوية على تقديم أطقم خاصة لجميع الرياضات الأخرى داخل نادي الزمالك بالاضافة إلى فرق قطاع الناشئين خاصةً في كرة القدم.

وكانت شركة تيمبو سبورت قد أعلنت الأسبوع الماضي تعاقدها الرسمي مع الاتحاد العماني لكرة القدم لتقديم كرة مُوحدة لمباريات الدوري العماني «عمانتل» ولرعاية كرات منتخب عمان الأول في تصفيات كأس العالم 2022.

صورة مُسربة للاعب الزمالك شيكابالا بقميص تيمبو