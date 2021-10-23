بالفيديو: محمد صلاح يرمى الكرة بملعب إدارة ليفربول ويؤكد رغبته بالاستمرار في أنفيلد روود

ترك النجم المصري محمد صلاح الكرة بملعب إدارة ليفربول، وأكد أنه يود أن يقضي بقية مسيرته في ملعب أنفيلد روود، لكنه يقول إن مستقبله “يعتمد على النادي”.

وأقدم النادي على مجموعة من العقود الجديدة مع كبار اللاعبين هذا العام، لكن صلاح، الذي بقي أقل من عامين على نهاية عقده الحالي، هو من لم يتم تجديد مستقبله مع النادي على المدى الطويل حتى الآن.

ولم تؤثر المفاوضات حول التجديد على أداء اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، حيث سجل الدولي المصري 12 هدفًا في 11 مباراة مع فريق يورجن كلوب هذا الموسم، مما ساعد ليفربول على احتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة يوم الأحد الكبير مع مانشستر يونايتد.

ماذا قال محمد صلاح حول مستقبله مع ليفربول؟

تحدث محمد صلاح لشبكة سكاي سبورتس حول مستقبله مع الريدز، وقال: “إذا سألتني، أود البقاء حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك – إنه ليس بيدي. هذا يعتمد على ما يريده النادي وليس علي.”

واضاف الفرعون المصري “في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق. هذا سيجعلني حزينًا. إنه أمر صعب، لا أريد التحدث عن ذلك، لكنه سيجعلني حزينًا حقًا.”

وأكمل النجم المصري “في الوقت الحالي لا أرى نفسي ألعب ضد ليفربول لكن دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل.”

وسيدخل صلاح مباراة الأحد على ملعب أولد ترافورد بعد أن أصبح أول لاعب من ليفربول يسجل في تسع مباريات متتالية، بعد أن هز الشباك في الفوز بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء على أتلتيكو مدريد.

ويرحب النجم المصري بتقييم يورجن كلوب مدرب ليفربول بأنه “أفضل لاعب في العالم” في الوقت الحالي، ويقول إن الصدارة كانت هدفه دائمًا.

وقال صلاح “يبدو الأمر رائعا بالنسبة لي لكن أعتقد أنه رأي دائما. لا أستطيع أن أقول إنني أفضل لاعب في العالم – بعض الناس يتفقون، والبعض الآخر لا. أنا سعيد فقط بأدائي في الوقت الحالي، لكنني سأقول دائمًا إنه رأي.”

وأردف قائلاً “إن الطموح دائمًا هو أن أكون أفضل لاعب في العالم. لست مضطرًا للكذب. إنه شيء يدفعني للعمل بجد حقًا، ومحاولة أن أكون أفضل نسخة من نفسي.”

وختم محمد صلاح “في ذهني، أنا أفضل لاعب طوال الوقت. أحاول أن أضع هذه الثقة في رأسي. لا يهم إذا كان بعض الناس يتفقون معك، والبعض الآخر لا يتفقون معك.”

فيديو محمد صلاح في حديثه إلى سكاي سبورتس