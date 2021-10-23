تشكيلة الاهلي المتوقعة امام الحرس الوطني في الدور التأهيلي من دوري ابطال افريقيا

تشكيلة الاهلي امام الحرس الوطني ابطال افريقيا - صور Reu

تعرف على تشكيلة النادي الأهلي المصري في مباراة الاياب من الدور التأهيلي في دوري أبطال أفريقيا امام الحرس الوطني من النيجر، والمقرر إقامتها يوم السبت 23 أكتوبر، على ملعب استاد السلام (وي الأهلي)، بداية من الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يدخل بيتسو موسيماني مباراة الاياب بهدف الفوز بأي نتيجة، او التعادل السلبي من أجل ضمان التأهل للدور المقبل، ما يدفعه إلى إجراء بعض التغييرات مقارنة مع مباراة الذهاب في نيامي، والتي خلصت إلى التعادل الإيجابي هدف لكل فريق.

ومن المتوقع أن يبدأ حارس المرمى علي لطفي منذ البداية في مباراة الحرس الوطني، تعويضاً للمصاب محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع، سيبدأ الرباعي علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق منذ البداية في مباراة يوم السبت.

وفي وسط الميدان، من المتوقع أن يلعب الثنائي عمرو السولية، حمدي فتحي في محور خط الوسط، وأمامهم الثلاثي محمود كهربا، والعريس محمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر.

وفي المقدمة، يعتمد المدير الفني الجنوب أفريقي على المهاجم محمد شريف لقيادة هجوم حامل لقب دوري أبطال أفريقيا امام الحرس الوطني.

بالنسبة لغيابات نادي الأهلي المصري في مباراة يوم السبت، يفتقد المدرب بيتسو موسيماني لخدمات حارس المرمى الدولي المصري محمد الشناوي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى حسين الشحات.

تشكيلة الاهلي المتوقعة امام الحرس الوطني من النيجر في دوري ابطال افريقيا

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمود كهربا، مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.