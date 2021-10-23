اهداف مباراة السد والريان في نهائي كأس أمير قطر..بونجاح يهزم براهيمي ويُتوج باللقب

شاهد اهداف مباراة السد والريان في نهائي كأس أمير قطر 2021، التي استضافها ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021.

تُوج فريق السد بقيادة النجم الجزائري بغداد بونجاح بلقب كأس أمير قطر بعد تغلبه على الريان بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 5/4، رغم تقدم الريان في نتيجة المباراة.

وأنهى الريان الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله صانع الألعاب الدولي الجزائري «ياسين براهيمي» إثر ركلة جزاء أحتسبت ضد حارس مرمى السد «سعد الشيب» بعد عرقلة مهاجم الريان يوهان بولي.

وتصدت العارضة لهدف محقق لجناح السد «أكرم عفيف» بعدما أطلق تصويبة مقوسة من على خط الـ 18 قبل دقائق قليلة من اهتزاز مرمى فريقه بالهدف الأول.

كما مرت تسديدة صاروخية من لاعب وسط السد «حسن الهيدوس» أطلقها من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 45، مرت فوق العارضة بياردة واحدة.

ولم يستمر تفوق زملاء النجم الكولومبي «خاميس رودريجيز» لأكثر من 15 دقيقة بعد صافرة الشوط الثاني، حيث تمكن النجم الإسباني سانتي كازورلا من تسجيل هدف تعادل السد من علامة الجزاء في الدقيقة 58، بعدما احتسب الحكم ركلة الجزاء لصالح خوخي بوعلام.

وسيطر التعادل على ما تبقى من وقت ليتم اللجوء لركلات جزاء ترجيحية ابتسم فيها الحظ لصالح رفاق بغداد بونجاح، ليسجلوا 5 ركلات صحيحة مقابل 4 ركلات لفريق الريان الذي شهدت تشكيلته الاساسية مشاركة خاميس رودريجيز وستيفن نزونزي لأول مرة منذ انضمامهما الشهر الماضي بالمجان من إيفرتون وروما.

نتيجة مباراة السد والريان

استطاع السد حسم نتيجة المباراة لصالحه، بعدما سجل سانتي كازورلا ورودريجو تاباتا وأكرم عفيف، وخوخي بو علام، وجونج وو يوونج ركلات السد.

فيما سجل للريان من ركلات الترجيح كل من ياسين براهيمي براهيمي ويوهان بولي وعبد العزيز حاتم وستيفن نزونزي، وأضاع شجاع خابا زاده.

وشهدت المباراة افتتاح استاد الثمامة ليصبح السادس من استادات المونديال الثمانية الذي يتم افتتاحه رسميا بعد استادات “خليفة الدولي” و”الجنوب” و”أحمد بن علي” و”المدينة التعليمية” و”البيت” .

وأصبح “الثمامة” هو الرابع من بين استادات المونديال القطري، الذي يقام العام المقبل، والذي يتم افتتاحه من خلال المباراة النهائية لكأس أمير قطر والتي تعتبر الكأس الأغلى في تاريخ.

ويتسع استاد الثمامة لاكثر من 40 ألف مشجع. وسيستضيف الملعب ست مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشرة ومثلها في دور الثمانية.

شاهد فيديو اهداف مباراة السد والريان