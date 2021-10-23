أرسنال يعوض تعثره أمام كريستال بالاس بثلاثية ضد أستون فيلا

المنامة - ياسر ابراهيم -

تغلب أرسنال على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف لواحد، الجمعة، في افتتاح الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ودخل أرسنال اللقاء وعينه على حصد النقاط الثلاث لتعويض تعادله أمام كريستال بالاس في الجولة السابقة، ونجح في تسجيل أول أهدافه إثر هجمة منظمة أنهاها لاعب الوسط توماس بارتي بتصويبة هزت الشباك عند الدقيقة 23.



وفي الوقت المبدد من عمر الشوط الأول، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء نفذها بيير أوباميانغ لكن الحارس إيميليانو مارتينيز ردها قبل أن تعود إلى المهاجم الغابوني ليضعها داخل المرمى هدفا ثانيا لأرسنال.



وضغط "الغانرز" بقوة مع بداية الشوط الثاني لإضافة هدف ثالث وتأمين الفوز، الأمر الذي تحقق فعلا في الدقيقة 56 من كرة مررها أوباميانغ إلى زميله إيميلي رووي ليُسكنها الشباك دون تردد.



وعرفت الدقيقة 82 تسجيل جاكوب رامزي هدف أستون فيلا الوحيد، بعدما تابع كرة مقدمة من ليون بايلي.



وبات في رصيد أرسنال 14 نقطة صعد بها مؤقتا للمركز التاسع، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 10 نقاط وبقى بالمركز الثالث عشر.



المصدر: وكالات