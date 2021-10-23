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الامارات | ضربة موجعة لدورتموند بغياب هالاند

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دورتموند ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب المهاجم الدولي النروجي إرلينغ براوت هالاند «لبضعة أسابيع» عن المنافسات، عقب تعرضه لإصابة في مفصل وركه، وفق ما أعلن مدرب بوروسيا دورتموند، الجمعة، ما يشكل انتكاسة كبيرة للنادي الألماني، الذي يعوّل كثيراً على نجمه الشاب.

وقال ماركو روزه، خلال مؤتمر صحافي على هامش مباراة فريقه ضد مضيفه أرمينيا بيليفيلد في الدوري، السبت، إن هالاند «سيغيب بضعة أسابيع بسبب إصابة في مفصل الورك»، مضيفاً أن عودته «ستستغرق القليل من الوقت». وخاض ابن الـ21 عاماً المباراة كاملة، التي تلقى فيها دورتموند خسارة قاسية برباعية نظيفة ضد مضيفه أياكس الهولندي في أمستردام، الأربعاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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