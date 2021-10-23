الامارات | دوري «الهواة».. فوز البطائح والفجيرة و«النواخذة»

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري «الهواة».. فوز البطائح والفجيرة و«النواخذة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق البطائح على الذيد بهدف نظيف، سجله محمد بن غريب في الدقيقة 55 في المباراة التي أقيمت بملعب البطائح، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب.

وحقق الفجيرة فوزاً كبيراً على مضيفه الرمس بخماسية نظيفة، سجلها ناصر سالم (54)، والعراقي مصطفى محمود (57)، والبرازيلي لوكاس سيلفا (75 و90+5)، وناصر خاطر (77)، ليصبح رصيد الفجيرة أربع نقاط.

وتمكّن دبا الفجيرة من الفوز على مضيفه التعاون 3-1، ليصبح رصيد النواخذة ست نقاط، بينما لايزال رصيد التعاون خالياً من النقاط، وسجل لدبا الفجيرة البرازيلي دياجو دا سيلفا (75)، وراشد محمد (83)، والبرازيلي الفارو دي اوليفيرا (86)، وللتعاون البرازيلي دينيس ايجاري (47).

وتعادل حتا مع ضيفه مصفوت 1-1، سجل له راشد سالم (73)، فيما أحرز لمصفوت كارلوس البرتو (2)، وأصبح رصيد حتا أربع نقاط، بينما مصفوت نقطة واحدة، وهي أول نتيجة إيجابية لفريق مصفوت في الموسم الحالي.

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