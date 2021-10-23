الامارات | 9 خيول تتسابق على لقب كأس الوثبة في الولايات المتحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 خيول تتسابق على لقب كأس الوثبة في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجتذب مضمار لون ستار بارك الرملي بالولايات المتحدة، اليوم، تسعة خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، في صراع على لقب كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات سباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويتصدر الترشيحات للفوز بجائزة 9000 دولار: «ابتاون مان توب»، لكريستا هيننجزجارد، و«ابتاون رينج أوف فاير» لجون وكريستا هيننجزجارد، بقيادة أي فيرا.

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