الامارات | فهد الظنحاني: نريد الإنصاف من التحكيم

شكرا لقرائتكم خبر عن فهد الظنحاني: نريد الإنصاف من التحكيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد حارس مرمى وقائد بني ياس فهد الظنحاني بشدة مستوى التحكيم في لقاء خورفكان، أول من أمس، ضمن الجولة السابعة بدوري أدنوك للمحترفين، والذي انتهى بتعادل مخيب للسماوي 2-2. وقال في تصريح لقناة أبوظبي الرياضية «نريد الإنصاف من التحكيم». وتابع: «نتحدث عن الحكام بكل خير، ومع تقديري واحترامي لهم، لكن هذه ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لهذه المواقف، تكلمنا كثيراً، وأتوقع أنه يوجد (فار)، والمفروض أنهم يستخدمونه». وقال: «حرام أن تضيع مجهود فريق كامل».

واستغرب عدم لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو (الفار)، للتأكد من الحالات الجدلية، وأضاف: «(الفار) موجود لمثل هذه الحالات، ليس عيباً، كلنا ثقة في الحكام ونقف معهم ونساندهم، لكننا نريد بعض الإنصاف، وهذه ليست المرة الأولى».

وكانت المباراة شهدت حالة طرد للاعب خورفكان إسماعيل الحمادي بعد اعتدائه بالضرب على أحد لاعبي بني ياس دون كرة، ورغم النقص العددي تمكن خورفكان من تسجيل التعادل، وتلقى الظنحاني بطاقة صفراء في الشوط الثاني بسبب الاعتراض. وواصل بني ياس نتائجه السلبية، بعد أن فقد 15 نقطة في 7 جولات.

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