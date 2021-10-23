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الامارات | تعادل النصر مع الظفرة في قمة «الصالات»

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محمد فاضل ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل النصر مع الظفرة في قمة «الصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريقا النصر والظفرة 1-1 في قمة دوري كرة الصالات، أمس، ضمن‏ الجولة التاسعة، في القاعة في استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

وسجل الظفرة أولاً عن طريق البرازيلي اندري فينيكيوس في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، بينما أدرك النصر التعادل عن طريق البرازيلي بيدرو هينريك في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد الظفرة 17 نقطة في المركز الثالث، وبالرصيد نفسه يحتل النصر المركز الرابع بفارق الأهداف.

من جهة أخرى، أسفرت مباريات دوري الشباب، أمس، عن فوز النصر على المدام 6-1، واتحاد كلباء على البطائح 6-3، وخورفكان على دبا الحصن 7-3.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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