الامارات | «الصداقة الإماراتية - الكورية» تدشّن موسم التايكواندو

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصداقة الإماراتية - الكورية» تدشّن موسم التايكواندو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق صباح اليوم الموسم الجديد لاتحاد التايكواندو، الذي يتضمن تنظيم 11 بطولة محلية. وستكون البداية من خلال بطولة الصداقة الإماراتية - الكورية، وتقام في نادي الشارقة. ويشارك في المنافسات لاعبو الأندية والمراكز المنضوية تحت مظلة الاتحاد. وكان الاتحاد قد نظّم ورش عمل تحكيمية وإدارية بضيافة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وبإشراف المحاضر والحكم الدولي محمد إسحاق، تم خلالها شرح اللوائح التنظيمية للموسم الجديد.

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