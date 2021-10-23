شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: مساعد كارتيرون سيكون مصريا.. وننتظر تجديد عقود 9 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسين السيد، عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك، أن تسجيل أهداف مبكرة في مباراة توسكر الكيني سهّل مهمة الفريق في حسم المباراة والتأهل، ولم يمنح الضيوف فرصة الدخول في أجواء المباراة.

وقال السيد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "المساعد المقرر ضمه للجهاز الفني بقيادة كارتيرون سيكون مصري الجنسية، لكن الإدارة ترفض التدخل في هذه الأمور، وتمنح المدرب الفرنسي اختيار الشخص الذي سيعاونه".

وأضاف: "كل الأسماء التي تناولها الإعلام لمعاونة كارتيرون مجرد اجتهادات، الكرة الآن في ملعب المدرب الفرنسي، الزمالك كفريق هدفه الفوز بأي بطولة يشارك فيها، ونتحمل أعباء ضخمة في سبيل اسعاد الجماهير".

وتابع: "اتخذنا قرارا بتغيير الجهاز الإداري للفريق الأول منذ فترة طويلة، ونفذناه في التوقيت المناسب".

واختتم: "هناك 9 لاعبين تنتهي عقودهم العام المقبل، ونرتب أولوياتنا حسب رؤية النادي، من الصعب الاتفاق مع اللاعبين التسعة دفعة واحدة، سنرتب ملف التجديد على 3 مراحل".

تأهل فريق الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعدما كرر فوزه على توسكر الكيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما كان الفريق الأبيض قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد نيايو الوطني بكينيا بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

سجل أهداف الزمالك في لقاء اليوم، يوسف أوباما بالدقيقة 11، وسيف الجزيري بالدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، وأضاف أشرف بن شرقي ويوسف أوباما هدفين أخرين في الدقيقتين 72، و74 من زمن الشوط الثاني والمباراة.