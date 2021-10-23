شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أهداف × 4 مباريات.. الزمالك يدك حصون توسكر فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفوز على نظيره توسكر الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وصعد الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على توسكر الكيني بهدف نظيف في مواجهة الذهاب، وبرباعية نظيفة في مواجهة الإياب.

ورصد الموقع الرسمى للزمالك مواجهات الفريق الأبيض بنظيره الكينى، والتى جاءت فى 4 مرات على مدار التاريخ، المواجهة الأولى في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005، حيث فاز الأبيض في لقاء الذهاب بهدف نظيف، وفي مباراة العودة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

والمواجهة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا بنسختها الحالية، بالفوز بهدف نظيف في الذهاب، وبرباعية نظيفة في الإياب.

وشهدت المباريات الأربع تسجيل الزمالك 9 أهداف سجلها: عبدالحليم علي هدفين، أشرف بن شرقي هدفين، يوسف أوباما هدفين، وكل من طارق السيد وسامح يوسف وسيف الدين الجزيري هدفا.