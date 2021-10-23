7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، 22 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها، الزمالك يتأهل لمجموعات دورى أبطال إفريقيا، بعد اكتساح توسكر الكيني برباعية، وجهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وتوسكر ببرج العرب، ومنتخب مصر يواجه أنجولا والجابون 11 و14 نوفمبر فى تصفيات كأس العالم.

الزمالك يتأهل لمجموعات دورى أبطال إفريقيا بعد اكتساح توسكر الكيني برباعية

تأهل فريق الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعدما كرر فوزه على توسكر الكيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم..

الأهلي يقرر تمديد عقد محمد محمود ويعدل راتب عمار حمدي

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع ثنائي الفريق محمد محمود وعمار حمدي خلال الأيام المقبلة، وذلك لتمديد عقد الأول والذي ينتهي بعد موسمين، وتمديد وتعديل القيمة المادية لعمار حمدي العائد لصفوف الفريق من الإعارة.

فيفا يجبر اتحاد الكرة على الدفع بالمحكمات فى الدورى الجديد

تشهد مباريات الدوري الممتاز الجديد تواجد للعنصر النسائي في المباريات بشكل تدريجي بناء علي تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي طالب الاتحادات الاهلية بالدفع بالعنصر النسائي في المباريات المقبلة للدوري في أي مركز سواء حكم مساعد أو حكم رابع أو var .