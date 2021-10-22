شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لتليفزيون الخليج 365: رسوب حكم الزمالك وتوسكر فى الاختبار الوحيد باللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي الموريتاني دحان بيده سقط في الاختبار الوحيد الذي تعرض له خلال إدارته لمواجهة الإياب بين الزمالك وتوسكر الكينى التي أقيمت مساء اليو،م وانتهت بفوز القلعة البيضاء برباعية نظيفة، ليصعد لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عقل في الاستوديو التحليلي بتليفزيون الخليج 365 الذي يقدمه عمر الأيوبي، إن المباراة كانت سهلة تحكيميا، ولم يكن هناك اختبار حقيقي للحكم إلا في الدقيقة 68 من عمر اللقاء عندما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح مهاجم الزمالك زيزو، بعدما لعب معه بخشونة مدافع الفريق الضيف، ودفعه من الخلف داخل منطقة الـ18 للفريق الكينى، وأشار الحكم باستمرار اللعب، على الرغم من أنه كانت لديه زاوية رؤية مناسبة جدا تسمح له باتخاذ القرار الصحيح طبقا للقانون.

وأضاف عقل إن الحكم ظهر هادئا متمتعا بلياقة بدنية جيدة خلال فعاليات المباراة، وتابع الهجمات المرتدة السريعة بشكل جيد وأحسن تقدير كثير من المخالفات خارج منطقة الجزاء، لكنه لم يكن موفقا في الاختبار الوحيد الذي تعرض له داخل الـ18.

وتابع: كما أشهر بطاقة وحيدة في اللقاء من نصيب مدافع الزمالك محمود علاء في الدقيقة 54 من عمر اللقاء الذى شهد 4 حالات تسلل في توقيت مناسب، بعد ظهور المساعدين بيقظة وتمركز جيد، خاصة المساعد الثاني الذى سمح باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة كما تعاون الثنائي مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

وأشار عقل إلى أن الحكم الرابع لم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية، نظرا لالتزام الأجهزة، كما أدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.