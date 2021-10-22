شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: شيكابالا صنع الفارق.. والزمالك أكتر فريق واقف على رجله بدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عمر، نجم الاتحاد السكندرى السابق، إن نزول محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بديلا صنع الفارق أمام توسكر الكينى، مؤكدا أن الأباتشي طور من أداء الأبيض.

وأضاف عمر خلال تواجده فى الاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس 1" أن الفريق الكينى توقف عن الهجوم على مرمى الفريق الأبيض بعد الدفع بشيكابالا لافتا إلى أن الأبيض قدم مباراة جيدة أمام توسكر واستحق التأهل عن جدارة.

وتابع نجم الاتحاد السكندرى السابق: "الزمالك هو أكتر فريق واقف على رجله بدنيا".

تأهل فريق الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعدما كرر فوزه على توسكر الكيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما كان الفريق الأبيض قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد نيايو الوطني بكينيا بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

سجل أهداف الزمالك في لقاء اليوم، يوسف أوباما بالدقيقة 11، وسيف الجزيري بالدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، وأضاف أشرف بن شرقي ويوسف أوباما هدفين آخرين في الدقيقتين 72 و74 من زمن الشوط الثاني والمباراة.

الزمالك تحت القيادة الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون، لعب مباراة اليوم بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وخط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، وخط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.