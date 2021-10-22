شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بطل أوغندا بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المصري البورسعيدى المران الأخير، استعدادًا لمباراته بإياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندي، والمقرر إقامتها في السابعة مساء غد السبت على استاد الإسكندرية.

وضمت قائمة الفريق البورسعيدى 21 لاعبا للمباراة، جاءت كالتالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاتة، وخط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام صلاح، أحمد شوشة، أحمد شديد، وفي الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس، علاء عطا، وكريم علاء، وإيزي إيمكيا، حسن علي، إسلام عطية، محمد جريندو، محمد عنتر، زيد فرج، مصطفى سلطان، وخط الهجوم: أوستم أوموتو، حسين رجب.



مران المصرى البورسعيدى (1)



مران المصرى البورسعيدى (2)



مران المصرى البورسعيدى (3)



مران المصرى البورسعيدى (4)

وأقيم منذ قليل الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندي، والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدٍ السبت على استاد الإسكندرية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كل الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون البنفسجي، فيما سيرتدي فريق سلطات الموارد القميص الأزرق والشورت الأبيض والجوارب الزرقاء وسيرتدي حارسه القميص البرتقالي والشورت الأسود والجوارب السوداء.