شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حمدى النقاز: اللاعب انتقل إلى أهلي جدة بصفة لاعب حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أنيس بن ميم، وكيل اللاعب التونسى حمدى النقاز، أن البطاقة الدولية للاعب لم تصل إلى الاتحاد السعودى حتى الآن، وتم إرسال طلب إلى الاتحاد التونسى للسماح بالمشاركة في المباريات.

وقال أنيس بن ميم، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "معلومة و فقط بطاقة الانتقال الدولي للاعب حمدي النقاز طلبها الاهلي من الاتحاد التونسي لكرة القدم باعتبار أن آخر ناد لعب فيه اللاعب هو الترجي الرياضي التونسي، وتم انتقاله بصورة نظامية باعتباره لاعبًا حرا".

وكان زين الصادر نائب رئيس الطائي السعودى أن النادي تقدم باحتجاج رسمي ضد نظيره أهلي جدة، بسبب عدم أحقية مشاركة الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

شارك النقاز في ثاني مبارياته رفقة أهلي جدة أمام الطائي وفاز الراقي (2-1) بعد مباراته الأولى ضد الاتفاق بالجولة الثامنة، عقب انتقاله مؤخرا للأهلي مجانا قادما من الزمالك.

قال الصادر في تصريحات لأحد البرامج السعودية: "انتقال اللاعب التونسي لم يكن وهو لاعب حر، ومشاركته غير قانونية مع الأهلي، نحن واثقون من صحة احتجاجنا".

وأضاف: "حصلنا على وثائق تثبت أن حمدي النقاز انتقل مؤقتا للأهلي من نادي الزمالك المصري، وليس كلاعب حر".

حمدي النقاز كان قد عاد للزمالك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بنهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، لكن الزمالك أخفق في تسجيله رسميا، بعد عقوبة الفيفا بمنع الزمالك من ضم أي لاعب جديد لفترتي قيد.