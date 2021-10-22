شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: أداء الزمالك مطمئن قبل انطلاق الموسم ولا بد من دعم "أوباما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفنى لفريق زد، أن أداء يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأبيض جيد للغاية، خلال مواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا قائلا: "أوباما من اللاعبين المميزين ولا بد أن تسانده الجماهير، خاصة أن اللاعب يتعرض للهجوم خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف إسماعيل يوسف، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "لا بد أن نكون داعمين للاعبينا، وانخفاض المستوى لأي لاعب أمر طبيعي، لكن من الواجب وقتها مساندته حتى يعود سريعًا لمستواه ومحمود علاء والونش قدما مباراة مميزة، كما أن نزول شيكابالا صنع الفارق وأداء الزمالك مطمئن قبل انطلاق الموسم الجديد".