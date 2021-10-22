شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: أداء الزمالك مطمئن قبل انطلاق الموسم ولا بد من دعم "أوباما" والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف إسماعيل يوسف، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "لا بد أن نكون داعمين للاعبينا، وانخفاض المستوى لأي لاعب أمر طبيعي، لكن من الواجب وقتها مساندته حتى يعود سريعًا لمستواه ومحمود علاء والونش قدما مباراة مميزة، كما أن نزول شيكابالا صنع الفارق وأداء الزمالك مطمئن قبل انطلاق الموسم الجديد".
وتأهل فريق الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعدما كرر فوزه على توسكر الكيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما كان الفريق الأبيض قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد نيايو الوطني بكينيا بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.
سجل أهداف الزمالك في لقاء اليوم، يوسف أوباما بالدقيقة 11، وسيف الجزيري بالدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، وأضاف أشرف بن شرقي ويوسف أوباما هدفين آخرين في الدقيقتين 72 و74 من زمن الشوط الثاني والمباراة.