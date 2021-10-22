شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: التمركز والتحرك مشكلة الحكم الموريتاني في لقاء الزمالك وتوسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * توسكر الكيني

المسابقة :إياب دور 32 المؤهل لدور المجموعات ( دوري أبطال أفريقيا )

الملعب : برج العرب

نتيجة المباراة : أربعة أهداف مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم المباراة : دحان بيدة

المساعد الأول : حمدين ديبا

المساعد الثاني : يوسف محمد

الحكم الرابع :باباكار سار

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : دحان بيدة

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة : في مباراة من المباريات السهلة تحكيميا نتيجة تفوق أداء لاعبي الزمالك منذ بداية المباراة وتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 11 من الشوط الأول، وعلى الرغم من سهولة المباراة كان أداء الحكم متوسطا نتيجة التقدير الخطأ للحالات التحكيمية في أكثر من حالة، وكانت أهم الحالات كالتالي:

الحالة الأولى: في الدقيقة 42 من الشوط الأول عدم التعاون الجيد بين الحكم والمساعد الأول في قرار رمية تماس .

الحالة الثانية : في الدقيقة 43 ، 71 خطأ وهمي على لاعبي الزمالك لصالح توسكر والخطأ غير موجود والقرار خطأ.

الحالة الثالثة : ركلة ركنية لصالح فريق توسكر والحكم يشير بركلة مرمي والقرار خطأ .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لم يكن الحكم الموريتاني موفق في كثير من الحالات الخاصة بعنصر التحرك والتمركز، وكيفية القراءة الجيدة لطرق وأساليب المباراة وظهر ذلك في الدقائق 37، 41، 52، 83، 85 واصطدام الكرة بالحكم والدخول في مسار اللعب في أكثر من حالة.

العقوبات الانضباطية والبطاقات: أنذر الحكم كالوس كرينجي من فريق توسكر في الدقيقة 6 نتيجة اللعب بتهور كما أنذر محمود علاء في الدقيقة 57 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد.

المساعد الأول : أشار إلى حالات التسلل في 35 ، 49 ، 66 على مدار شوطي اللقاء .

المساعد الثاني : أشار إلى حالة التسلل في 48 ، 76 ، 83 ، 86، 90 إلى مدار شوطي اللقاء .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .